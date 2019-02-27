نبيل فاروق: حادث رمسيس أشبه بحادث 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر السيناريست والكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على حادث قطار رمسيس. وكتب الدكتور نبيل فاروق في تغريدته: "لست أدرى لماذا يبدو لى حادث محطة Advertisements مصر استنساخًا أرضيًا محدودًا لحادث "الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م!!". يُذكر أن حادث أليم وقع اليوم في محطة مصر بعد تصادم قطار بالرصيف أدى إلى وفاة 20 شخص وإصابة 43.

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