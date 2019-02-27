التحقيق مع الفنان فايز المالكي في المباحث.. وهذه التهمة التي وجهت إليه– فيديو

نشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل ما حدث له بعدما دعم شخص كان يدعي الفقر على تويتر.

وأشار المالكي بإبهامه ، ليوضح لمتابعيه أنه قام بوضع بصمته خلال التحقيقات معه ، بسبب اكتشاف الأجهزة المختصة أن الشخص الذي كان يطلب التبرع ليس فقيراً ولا يحتاج للدعم.

وطالب المالكي رواد مواقع التواصل بعدم التعاطف مع أحد وعدم نشر حسابات أي حالة عبر مواقع التواصل ، مشيراً إلى أن هناك قنوات مخصصة لذلك عبر وزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مؤكداً : ” لو طلبوك المباحث وقالوا لك تعال فيه تحقيق هذا دعم للإرهاب ستعرف أن الله حق” .

وأكد المالكي أن ما حدث له كان بسبب “رتويت” فقط ، قائلاً : “ما صورت الحالة ولا وقفت عليها” .

واختتم المالكي :” مش كل مرة تسلم الجرة ، توبة ، المرة هذي عدت على خير المرة الجاية هيكون فيه كلبش وفرصة سعيدة” .