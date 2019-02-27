شاهد: الظهور الأول لأنغام مع الموزع أحمد إبراهيم بعد زواجهما

ظهرت الفنانة المصرية أنغام، لأول مرة، مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بشكل علني، عقب زواجهما رسميًا أوائل شهر فبراير الجاري.

ونشر مهندس الصوت أمير محروس، الذي تعاون مع أنغام في ألبومها الجديد ”حالة خاصة جدًا“، صورة عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“، يظهر فيها برفقة أنغام وزوجها.

وبارك محروس لأنغام وإبراهيم على الزواج في رسالة وجهها إليهما، قال فيها:“أحلى وقت، وتجمع فني راقٍ وإنساني حقيقي مع صوت مصر الفنانة العظيمة أنغام، والموزع المبدع والمنتج الفني أحمد إبراهيم، وألف مبارك على الزواج“.