بعد منع عرضه .. "Bohemian Rhapsody" لـ رامي مالك في الصين

وافقت الصين على عرض فيلم السيرة الذاتية الدرامي الشهير "Bohemian Rhapsody"، في صالات السينما الخاصة بها بعد أن منعت عرضه في السابق.

وكان السبب الرئيسي لمنع الفيلم من العرض هو تناوله قصة ميول المغني

العالمي فريدي ميركوري الجنسية ووفاته بسبب الإيدز.

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يذكر أن الفيلم من إخراج بريان سينجر، ويتناول قصة حياة المغني الراحل الشهير فريدي ميركوري، خلال إعادة تجسيد حفل

"Live Aid" الشهير، ويشارك في بطولته الكثير من النجوم من بينهم "رامي مالك وبن هاردي وجويليم لي ولوسي بوينتون وجوزيف مازيلو" وغيرهم.

وحصل الفيلم على الكثير من الجوائز من بينها جائزة جولدن جلوب وجائزة البافتا بالإضافة إلى جائزة الأوسكار في أكثر من فئة مختلفة.