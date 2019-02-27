بعد منع عرضه .. "Bohemian Rhapsody" لـ رامي مالك في الصين

وافقت الصين على عرض فيلم السيرة الذاتية الدرامي الشهير "Bohemian Rhapsody"، في صالات السينما الخاصة بها بعد أن منعت عرضه في السابق.
وكان السبب الرئيسي لمنع الفيلم من العرض هو تناوله قصة ميول المغنيالعالمي فريدي ميركوري الجنسية ووفاته بسبب الإيدز.
يذكر أن الفيلم من إخراج بريان سينجر، ويتناول قصة حياة المغني الراحل الشهير فريدي ميركوري، خلال إعادة تجسيد حفل
وحصل الفيلم على الكثير من الجوائز من بينها جائزة جولدن جلوب وجائزة البافتا بالإضافة إلى جائزة الأوسكار في أكثر من فئة مختلفة.
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