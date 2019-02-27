حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنانة القديرة شهيرة و رجاء حسين، على حضور ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة شادية ، وذلك بعد اعتذار أسرة الفنانة الراحلة عنحضور حفل إحياء ذكراها حدادًا على أرواح حادث محطة مصر.
وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح حادث قطار محطة مصر، والذي وقع
عقب ذلك بدأ الحفل بإلقاء كلمة تقديمية عن الراحلة شادية، ثم عرض فيلم تسجيلي استعرض من خلاله المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذار أسرتها عن الحضور.. شهيرة ورجاء حسين وخالد جلال في ذكرى ميلاد شادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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