بعد اعتذار أسرتها عن الحضور.. شهيرة ورجاء حسين وخالد جلال في ذكرى ميلاد شادية

حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنانة القديرة شهيرة و رجاء حسين، على حضور ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة شادية ، وذلك بعد اعتذار أسرة الفنانة الراحلة عن

حضور حفل إحياء ذكراها حدادًا على أرواح حادث محطة مصر.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح حادث قطار محطة مصر، والذي وقع

صباح اليوم، وأسفر عن وفاة 20 مواطنا، حيث اعتذرت أسرة الراحلة عن حضور الحفل، بسبب وقوع هذا الحادث.

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عقب ذلك بدأ الحفل بإلقاء كلمة تقديمية عن الراحلة شادية، ثم عرض فيلم تسجيلي استعرض من خلاله المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية.