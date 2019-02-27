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بعد اعتذار أسرتها عن الحضور.. شهيرة ورجاء حسين وخالد جلال في ذكرى ميلاد شادية

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حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنانة القديرة شهيرة و رجاء حسين، على حضور ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة شادية ، وذلك بعد اعتذار أسرة الفنانة الراحلة عن

حضور حفل إحياء ذكراها حدادًا على أرواح حادث محطة مصر.

 

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح حادث قطار محطة مصر، والذي وقع

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صباح اليوم، وأسفر عن وفاة 20 مواطنا، حيث اعتذرت أسرة الراحلة عن حضور الحفل، بسبب وقوع هذا الحادث.

 

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عقب ذلك بدأ الحفل بإلقاء كلمة تقديمية عن الراحلة شادية، ثم عرض فيلم تسجيلي استعرض من خلاله المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية.

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