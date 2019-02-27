اختتام الدورة الـ 3 لمهرجان أسوان الدولى للمرأة

حصد فيلما «بين بحرين» و«قبل ان يعود ابى» معظم جوائز الدورة الـ3 لمهرجان أسوان الدولى للمرأة التى اختتمت فعالياته أمس فى أسوان.

حيث فاز الفيلم الجورجى الفرنسى الألمانى «قبل أن يعود أبي» إخراج مارى جولبيانى جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل، وتم منحه تمثال إيزيس وشهادة تقدير باسم آسيا داغر، وفاز بجائزة أفضل مخرج لازالو نيميس عن الفيلم المجرى الفرنسى «غروب الشمس» ومنح شهادة تقدير باسم بهيجة حافظ، وفازت كل من ماريا لافى وإيلينا ديمترا كوبوليو بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «كتاب مقدس» وحازتا شهادة تقدير باسم لطيفة الزيات.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة لبطلة فيلم «كتاب مقدس» لولى بيترى، ومنحتها إدارة المهرجان شهادة

باسم سعاد حسنى، كما حصل على جائزة أفضل ممثل جورج بوشيشفيلى عن فيلم «أفق» ومنح شهادة تقدير باسم نادية لطفي، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم اليمنى «عشرة أيام قبل الزفاف»، كما منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا للفيلم اللبنانى «يمشى وبعد» لسينثيا شقير.

وأعلنت المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا جوائز مسابقة الفيلم القصير، حيث فاز فيلم «ضربة بالضاد» بجائزة أفضل فيلم، وتم منح منتجه تمثال إيزيس وشهادة تقدير باسم آسيا داغر وهو إنتاج إسبانى من إخراج ماريا ألفاريز، كما ذهبت جائزة أفضل إخراج إلى آنا مانتزاريس عن

Advertisements

فيلم «نوايا حسنة» من إنجلترا، وتم منحه تمثال إيزيس وشهادة تقدير باسم بهيجة حافظ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الفرنسى «ترموستات 6»، وتم منح مخرج الفيلم تمثال إيزيس وشهادة تقدير خاصة باسم رشيدة عبدالسلام.

واختتم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فعاليات بتكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة «نوال»، والمونتيرة الكبيرة «ليلى فهمى»، وخبيرات الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد.

وشهدت دورة المهرجان هذا العام تطورا ملموسا وإقبالا جماهيريا واسعا فى عروض أفلامها وورشها وفعالياتها، ونجحت فى خلق حالة كبيرة من التفاعل مع جمهور أسوان المتعطش للسينما والفعاليات الفنية، كما شهد حفل الختام، حضور حشد كبير من نجوم الفن فى مصر والوطن العربي، وكلمة لوزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس المهرجان، وأخرج الحفل هشام عطوة، وقامت بتقديمه الإعلامية جاسمين طه.