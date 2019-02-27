وجهت النجمة أصاله رسالة للشعب المصري، و ذلك بعد حادث محطة مصر، و نعت شهداء الحادث الأليم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتبة: "الله يرحمهم ويغفرلهم و يصبّر قلوب أهاليهم و ينصر وطنهم ويحميه ياربّ العالمين..شهداء مصر ". يذكر أن المطربة السورية أصالة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، و ذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، كما تضع لمساتها النهائية على ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن شهداء حادث محطة مصر : يارب يصبّر قلوب أهاليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.