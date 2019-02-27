في 5 أسابيع .. إيرادات "نادي الرجال السري" تخطت الـ 40 مليونًا

احتل فيلم "نادي الرجال السري"، المركز الأول في شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات بلغت الـ 40 مليون جنيه، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه،

ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقتهمع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

يذكر أن الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج معتز التوني.