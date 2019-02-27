بلقيس تكشف كيف تعرفت على زوجها والصفات اللي اتغيرت فيها بعد الزواج؟

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كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 09:51 مساءً -
كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي للمرة الأولى الطريقة التي تعرفت من خلالها إلى زوجها. وجاء ذلك خلال إجابتها على أسئلة المتابعين لحسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
ووجه إليها أحد المتابعين السؤال: “اتعرفتِ ازاي على جوزك؟ واتخطبتوا بعد فترة قد إيه؟ والصفات اللي اتغيرت فيكي بعد الزواج؟”.
وردّت بلقيس عن طريقة تعارفها بزوجها قائلة : “في جلسة عائلية، وخطبني على طول. وقعدنا مخطوبين سنة واتكتب كتابنا ستة شهور وتجوزنا”.
وأضافت في إجابتها عن أسئلته: “ما تغيرش في شخصيتي كتير بس بقيت بحب أدي وقتي كله لبيتي وشغلي ودول أهم أولوياتي”.
يشار إلى أن بلقيس غالبا ما تشارك صورها مع زوجها عبر حساباتها على مواقع التواصل، ونشرت مؤخراً صورة لها إلى جانب زوجها وطفلها أثناء زيارة لهم الى دبي.
وعلقت: “وخلصت أجمل رحلة عائلية لحبيبتي دبي. خلصت اتفاقات فنية جديدة راح ترى النور هذا العام بإذن الله. أجمل مافي الرحلة هو بيبي تروكي، يضيف نكهة على اَي مكان بالدنيا”.
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