شاهد.. محمد حماقي في المستشفى قبل دخوله الى غرفة العمليات

محمد حماقي

يجري الممثل المصري محمد حماقي عملية جراحية في قدمه اليسرى، داخل إحدى مستشفيات مصر الجديدة، اليوم، حيث تعرض لكسر في قدمه اليسرى أثناء ممارسته رياضته المفضلة كرة القدم مع أصدقائه.

وطلبت صفحة حماقي الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من متابعيه الدعاء له قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة في قدمه.

Advertisements

ونشر مدير صفحته صورة له قبل خضوعه للعملية الجراحية وكتب:” دعواتكم بالشفاء للفنان محمد حماقي، وإنه يقوم من العملية بالسلامة ” .

ومن المقرر أن يظل حماقي ملازما للفراش مدة شهر تقريباً، وهو الأمر الذي يدفعه لتأجيل حفلاته المقبلة الى حين تعافيه تماماً من إصابته.

يذكر أن حماقي طرح مؤخراً ألبومه الجديد بعنوان ألبوم “كل يوم من ده” المؤلف من 20 أغنية منهم “يزلزل”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيوني سهرانة”، و”صور”، و”وأعمل ايه”، و”بقيت معاه”، و”يا غربة”، و”م البداية”، و”يا ستار”.