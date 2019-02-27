حادث مأساوي.. مصرع عروسين بالجيزة بعد ساعات قليلة من زفافهما

حادث مأساوي وأصبح لا يمر أيام إلا نستيقظ على مصرع عروس أو عريس أو الاثنين معًا بعد أيام بل ساعات قليلة من زفافهما،وهذه المرة في الهرم بالجيزة وتحديدًا في منطقة اللبيني، حيث لقي عروسان مصرعهما إثر اختناقهما بغاز السخان.

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وقد تلقى قسم شرطة الهرم من الأهالي بمنطقة اللبيني بالعثور على جثة عروسين متوفيين داخل حمام الشقة الخاص بهما، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، عُثر على جثة كلا من« أ.ع» محاسب، و«س.أ» طالبة داخل حمام الشقة.



وبالاستماع لأقوال والد المتوفي، أقر أن نجله متزوج من المتوفية منذ أقل من 48 ساعة، وأن الشقة الموجودين بها شقة الزوجية، وأرجع سبب الوفاة لتسريب غاز من سخان الشقة، وأن الوفاة جاءت نتيجة لاختناقهما بالغاز، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.

وأكد والد المتوفية ما جاء بأقوال والد المتوفي، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة نجلته، وبإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيه.

وقد سادت حالة من الحزن العارم على رواد السوشيال ميديا بسبب هذا الحادث، حيث أصبح تواجد السخان في المنزل هو بمثابة قنبلة موقوتة ، ترض حياة كل من يتواجد إلى الخطر.