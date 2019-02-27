- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 09:51 مساءً -
كندة علوش
نشرت الممثلة السورية كندة علوش على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها من دون مكياج، كاشفة عن وجهها المتعب والمرهق نتيجة السهر وقلة النوم بسبب الاهتمام بطفلتها حياة من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.
وعلّقت علوش على الصورة قائلة: “عينان حزينتان وقلب سعيد، أعلم أنّها صورة مفزعة، ولكنها أعجبتني بعض الشيء”.
تصرّف كندة علوش هذا يدل على أهمية الامومة والتضحيات التي تقدمها الأم لأطفالها.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تنشر صورة لها بوجهها المتعب والمرهق وتعلق :” أعلم أنها مخيفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.