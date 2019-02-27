كندة علوش تنشر صورة لها بوجهها المتعب والمرهق وتعلق :” أعلم أنها مخيفة”

كندة علوش

نشرت الممثلة السورية كندة علوش على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها من دون مكياج، كاشفة عن وجهها المتعب والمرهق نتيجة السهر وقلة النوم بسبب الاهتمام بطفلتها حياة من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

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وعلّقت علوش على الصورة قائلة: “عينان حزينتان وقلب سعيد، أعلم أنّها صورة مفزعة، ولكنها أعجبتني بعض الشيء”.

تصرّف كندة علوش هذا يدل على أهمية الامومة والتضحيات التي تقدمها الأم لأطفالها.