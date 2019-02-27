اخر ضحايا خالد يوسف.. إلقاء القبض على مذيعة الـ “أم بي سي” لتورطها بقضية الفيديوهات الإباحية

لاتزال قضية الفيديوهات الإباحية التي ضجّت في الفترة الأخيرة وبدأت مع تسرّب مقطع فيديو للممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج المصري خالد يوسف كما أشيع، تأخذ تطورات وأبعاد جديدة.

وآخرها إلقاء الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على الإعلامية المصرية رنا هويدي لإتهامها بالتورط في هذه الفيديوهات.

وبحسب مصدر أمني فإن عملية ضبطها جرت أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن مديرية أمن القاهرة شكّلت فريق بحث لضبط الإعلامية المصرية، مشيرًا إلى أنه تم صدور أمر من النيابة العامة بإحضارها.

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رنا هويدى هى مصرية لكنها من اصول تونسية وتقدم برامجها على مجموعة من القنوات المصرية والعربية ومن الافلام التى قامت باخراجها فيلم لقمة عيش،

رنا هويدي يعرف عنها انها كانت تعمل بالام بى سى وتم طردها من الاذاعة المعروفة ثم انضمت الى قناة الغد، والآن انظمت الى مسلسل السفاح الثائر المنوي خالد يوسف في مسلسله الاباحي بعنوان: فضيحة

يشار الى ان رنا هويدى تبلغ من العمر 26 عاما وكانت تريد مغادرة البلاد صباح اليوم وتم القبض عليها وتسلمتها الشرطة للتحقيق معها وضمها فى قضية الفيديوهات الاباحية لخالد يوسف