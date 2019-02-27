انت الان تتابع تفاصيل خبر كتاب عن الإمارات يثير غضب العُمانيين.. ما قصته؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 09:46 مساءً - اعتذرت دار النشر المصرية المسؤولة عن كتاب "الإمارات"، الذي أثار جدلاً واسعاً بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019، بعدما غير اسم خريطة سلطنة عمان إلى البحرين!

وقال محمد خضر، مدير مبيعات دار "الشروق" للنشر والتوزيع المسؤولة عن الكتاب، في تغريدة له عبر حسابه بـ "تويتر": "نتقدم بالاعتذار لإدارة معرض مسقط الدولي للكتاب، ولوزارة الثقافة بسلطنة عمان، عن الخطأ المطبعي غير المقصود في الخريطة الموجودة في كتاب الإمارات الصادر ضمن سلسلة توتة بنت بطوطة للأطفال.. ونؤكد أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة لسحب الكتاب من السوق".

وسبب كتاب تابع لدار نشر مصرية بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حالياً بسلطنة عمان، بجدل واسع على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة، ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف اسم قطر من خريطتها.

يشار إلى أن دول حصار قطر (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) عمدت منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، إلى حذف خريطة قطر من أي مناسبة تكون هي طرفاً فيها، وهو ما انتقده الكثيرون.