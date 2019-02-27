شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنغام.. إيهاب عبد الواحد يتعاون مع محمد محيى وعدوية وكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الملحن إيهاب عبد الواحد خلال هذه الفترة المقبلة، حالة من النشاط الفنى، فيضع توقيعاته على ألبومات عدد كبير من المطربين، كما يضع توقيعاته على ألبوم المطرب محمد محيى الجديد بعد غياب 11عامًا، من خلال أغنية واحدة من كلمات عنتر هلال، وتوزيع محمد العشي، ومن المقرر أن يتم تسجيلها فى الأيام المقبلة.

كما أيضًا يتعاون "عبد الواحد" من خلال أغنية سينجل جديد للمطرب محمد عدوية من كلمات محمد سرحان، وتوزيع فهد، وعن تعاون جديد مع المطرب محمد كيلاني، من خلال أغنية سينجل تحمل اسم "كلمتها" من كلمات محمد سرحان، وتوزيع فهد.

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يذكر أن أخر أعمال إيهاب عبد الواحد شارك في ألبوم أنغام جديدة بأغنية تحمل اسم "أساميك الكتيرة "وهى من كلمات أمير طعيمة وألحانه، وتوزيع مادى.