شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يقترب بـ "اشرب شاى" بـ 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النجم حمادة هلال من تحقيق 7 ملايين مشاهدة من خلال أغنية "اشرب شاى" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعدما طرحها فى وقت سابق من الشهر الجاري.

أغنية "اشرب شاى" يتعاون فيها حمادة هلال مع أوكا وأورتيجا للمرة الأولى، وقد شهدت تفاعلا من جانب كبير من محبيه على السوشيال ميديا الذين تفاعلوا من الأغنية بشكل كوميدي.

على جانب آخر ينشغل حمادة هلال حالياً بتصوير مسلسله الجديد "ابن اصول" الذى سيعرض فى رمضان القادم حيث يخوض به السباق الرمضانى فى عمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى، وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

Advertisements

مسلسل "ابن أصول" من انتاج شركة سينرجى ويشارك به العديد من النجوم بجانب حمادة هلال مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.