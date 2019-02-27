شكرا لقرائتكم خبر عن "بلوك وريبورت".. هكذا سترد هنا شيحة على التعليقات الخارجة عبر حساباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب عدم مراعاة الذوق والتعليقات الخارجة عبر حساباتها على السوشيال ميديا، هددت الفنانة هنا شيحة المتطاولين من بعض المتابعين لها بالحظر، فى حالة الخروج عن الذوق العام والاحترام المتبادل. وقالت الفنانة هنا شيحة: "التعليقات الخارجة = بلوك.. لو مش عاجبك أعمل عدم متابعة، حقك عادى جداً.. لو مش عاجبنى تعليقك حعمل بلوك وحمسح التعليق وحعمل ريبورت الأكونت.. حقى بردو.. شكراً لمراعاة الذوق والاحترام فى التعليق". Advertisements

الفنانة هنا شيحة يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة، فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان، وشارك كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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