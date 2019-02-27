شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى والدة أمير المصرى فى "البرنسيسة بيسة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة القديرة بوسى ضمن أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تظهر بوسى بشخصية صارمة فى المسلسل، وتجسد شخصية والدة أمير المصرى، الذى يقع فى "حب" بيسه"، مى عز الدين، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج أكرم فريد.

ويكثف مخرج العمل تصوير المسلسل الأيام المقبلة، من اجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى من المسلسل، الذى يدور فى إطار كوميدي إجتماعى، وكانت مى قد انتهت من تصوير أسبوعين من المسلسل حتى الآن.

Advertisements

وانضمت النجمة القديرة بوسى مؤخرا لفريق العمل، إذ تلتقى بوسى مع مى عز الدين بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "حالة عشق".

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسه" بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاجا عبد العظيم، وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد فى أول تعاون درامى مع مى عز الدين.