محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على حادث قطار رمسيس. وكتب صلاح عبد الله في تغريدته: "حريق محطة مصر، تخيلوا فيه ناس مُنى عينهم تتشال كلمة "محطة" من الجملة وشغالين نار دلوقتي عـ الميديا". يُذكر أن حادثًا أليمًا وقع اليوم في محطة مصر بعد تصادم قطار بالرصيف أدى إلى وفاة 20 شخصًا وإصابة 43 شخصًا

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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله عن حادث القطار: "نفسهم تتحرق مصر كلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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