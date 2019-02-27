"كان السينمائي" يكشف عن رئيس لجنة تحكيم مسابقته الرسمية في دورته المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن اختيار المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة خلال الدورة المقبلة التي ستنعقد في الفترة من 14 إلى 27 مايو.

وعبر جونزاليز عن سعادته باختيار المهرجان له في هذه المهمة، مؤكدًا أن مهرجان كان سيظل مهمًا بالنسبة له، وأرى أنه لشرف كبير بالنسبة لي رئاسة لجنة تحكيم هذا المهرجان العريق.

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وقال جونزاليز في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إذا كانت السينما تمر عبر عروق هذا الكوكب، فإن مهرجان كان هو قلبها"

بينما عبر بيير ليسكور رئيس المهرجان سعادته بموافقة أليخاندرو على هذه المهمة، مؤكدًا نحن محظوظون بقبول المخرج الكبير لهذه المهمة، خاصة إنها المرة الأولى التي يقوم فيها بهذه المهمة ويرأس لجنة تحكيم في مهرجان سينمائي بسبب رفضه المستمر لهذه المهمة.

وقدم أليخاندرو عددًا من الأعمال البارزة منها "The Revenant" وBabel" و"Flesh and Sand" و"Biutiful" وغيرها."