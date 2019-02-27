تخطت 40 مليونًا.. إيرادات "نادي الرجال السري" في 5 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – بهاء حجازي:

احتل فيلم "نادي الرجال السري"، المركز الأول في شباك التذاكر وحقق إيرادات قدرها قدرها 3 ملايين و686 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيراداته 43 مليونًا و103 آلاف جنيه، وذلك وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث فيلم "نادي الرجال السري" في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج معتز التوني.