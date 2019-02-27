شرم الشيخ تتزين لاستقبال "مهرجان السينما الآسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وانتشرت الإعلانات في كل أرجاء المدينة.

وقال المخرج مجدي أحمد علي، رئيس المهرجان، إن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، قدّم كل التسهيلات الممكنة لخروج المهرجان في أبهى صورة، وتقديم دورة متميزة وناجحة.

وأضاف أنه لولا تحركات اللواء خالد فودة ما استطاع فريق المهرجان أن يُحدث تلك الطفرة في عدد الضيوف وطلاب الورش السينمائية.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية تترأسه شرفيا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019، وتقام فعالياته في قصر ثقافة شرم الشيخ، وبورتو شرم، وفنادق بيراميزا وحياة ريجنسي وكونكورد وسونستا.