بعد تعرضه للانتقادات .. العسيلي: أنا آسف لم أكن أعرف أى شيء عن حادث محطة مصر

تعرض الفنان محمود العسيلي لانتقادات كثيرة بعدما نشر صورة شخصية له وهو يضحك، وأكد متابعوه أن الصورة لا تتلاءم مع حالة الحزن السائدة بعد حادث محطة مصر.

وغرد كاتبًا عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات "تويتر": "أنا آسف إني نزلت صورة شخصية على الانستجرام .. انا برا مصر ولسه عارف من شوية اللي حصل في ‎محطة

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مصر وتم إزالة الصورة وبأعتذر مرة تانية .. رحم الله الشهداء وربنا يصبر الجميع".

وكان عدد كبير من النجوم عبروا عن حزنهم بعد وقوع الحادث الأليم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني وشيرين وآمال ماهر وأنغام وغيرهم.