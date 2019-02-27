بالفيديو.. أنغام تروج لحلقتها المقبلة من "الزمن الجميل"

روجت النجمة أنغام، لحلقتها المقبلة من برنامج "الزمن الجميل"، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و

علقت قائلة: "انتظروا أنغام في حلقة جديدة من برنامج الزمن الجميل على قناة أبو ظبييوم الجمعة الساعة ٨ مساء".

يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخراٌ ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، كما يضم الألبوم 14 أغنية، أبرزهم: "هدنة"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمني"، "بتوصفني بتكسفني"، "نزوة".