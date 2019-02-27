لطيفة ناعية ضحايا حادث محطة مصر : تعازينا لكل أهالي حادث قطار رمسيس

تعاطفت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، مع حادث محطة مصر .



وقالت "لطيفة": "تعازيا لكل أهالي حادث قطار رمسيس الأليم في وفاة ذويهم.. ودعواتنا بالشفاء للمصابين.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون".



كان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر. رمسيس الأليم في وفاة ذويهم.. ودعواتنا بالشفاء للمصابين.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون".كان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.

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