تامر حسني :خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر

نعي نجم الجيل تامر حسني شهداء حادث قطار محطة مصر، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِرَاجِعونَ) خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر ..اللهم اشفي المصابين وصبر ذويهم اجمعيا اللهم اكفنا شر الحوادث ، وفواجع الأقدار ، ومرّ القضاء ولا
يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و هو بطولة كل من خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، و من إخراج سعيد الماروق.
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