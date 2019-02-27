صابرين :رحم الله ضحايا حادث محطة مصر

حرصت الفنانة صابرين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، على نعي أسر ضحايا الجرار الذي انفجر صباح اليوم الأربعاء، نتيجة اصطدامه بالرصيف وراح ضحيه العديد من الشخاص.

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وشاركت "صابرين" صورة لها حملت كلمة "حداد"وعلقت عليها كاتبة: "رحم الله ضحايا حادث محطة مصر وألهم

ذويهم الصبر والسلوان وربنا يعجل بشفاء المصابين، ويحفظ مصرنا الحبيبة من أي مكروه".

يذكر أن أعلن التليفزيون المصري، أن نحو 20 قتيلا سقطوا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة

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رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.