كلاكيت تاني مرة.. مسار إجباري تلغي حفلهم بساقية الصاوي

أعلنت مسار إجباري باند ، إلغاء حفل "الألبوم"، و الذي من المقرر إحياءه يوم السبت الموافق 2 مارس من الشهر المقبل، و جاء ذلك عبر صفحة ساقية الصاوي الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "نعتذر لإلغاء حفلى مسار

إجبارى ٢ مارس بالساقية وجارى تحويل قيمة التذاكر المدفوعة كالتالى: كل من حجز عن طريق بطاقة الائتمان سيتم رد المبلغ فى حسابه..كل من حجز عن طريق فورى سوف ترسل لهرسالة من فورى بها كود يتم الذهاب به لأقرب ماكينة فورى لاسترداد قيمة التذاكر..كل من حجز من شباك التذاكر يمكنه الحضور يومياً من ١٠ صباحاً إلى ١٠ مساءً لاسترداد قيمة التذاكر".

يذكر أن مسار إجباري باند طرح سابقاٌ ألبومهم بعنوان "الألبوم"، كما يضم 7 أغاني أبرزهم: "فاكرة"، "صياد"، "طريق تاني"، "كائن فضائي".