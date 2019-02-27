كلاكيت تاني مرة.. مسار إجباري تلغي حفلهم بساقية الصاوي

أعلنت مسار إجباري باند ، إلغاء حفل "الألبوم"، و الذي من المقرر إحياءه يوم السبت الموافق 2 مارس من الشهر المقبل، و جاء ذلك عبر صفحة ساقية الصاوي الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "نعتذر لإلغاء حفلى مسارإجبارى ٢ مارس بالساقية وجارى تحويل قيمة التذاكر المدفوعة كالتالى: كل من حجز عن طريق بطاقة الائتمان سيتم رد المبلغ فى حسابه..كل من حجز عن طريق فورى سوف ترسل له
يذكر أن مسار إجباري باند طرح سابقاٌ ألبومهم بعنوان "الألبوم"، كما يضم 7 أغاني أبرزهم: "فاكرة"، "صياد"، "طريق تاني"، "كائن فضائي".
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