حسن الرداد يتهم نجم عالمي بتقليده.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري حسن الرداد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لإطلالة جمعت بينه وبين نجم هوليوود كريس إيفانز.
حسن الرداد، علق على الصورة قائلًا: «كريس إيفانز بيقلدني في حفل الأوسكار.. مش معقول كده يا جدعان»، حصدت الصورة على العديد من التعليقات التي دارت حول أناقته.
وكان النجمان قد ظهرا في الصورة بجاكيت من قماش القطيفة باللون الأزرق، وقميصًا باللون الأبيض وبنطالًا باللون الأسود.
وجاءت إطلالة كريس إيفانز، بطل سلسلة أفلام «كابتن أميركا»، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.
من ناحية أخرى، يواصل حسن الرداد، تصوير مسلسله الجديد «الزوجة الـ 18»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، والذي وصفه بأنه سيكون مختلف عن كل الأدوار التي قدمها ولن يكون كوميديًا، وذكرت بعض الأخبار أنه تقليد لفيلم “الزوجة الـ 13”، والذي قدمه الفنان رشدي أباظة والفنان شادية.
مسلسل «الزوجة الـ 18»، حسن الرداد، وناهد السباعى، وشيماء سيف، وسلوى خطاب، ومحمد ثروت، ورجاء الجدواي، ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.
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