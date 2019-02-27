هل أساء حسين فهمي للشعب المغربي في تصريحه الأخير؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار تصريح للنجم المصري حسين فهمي غضب عدد من المغاربة بسبب الطريقة التي تحدث بها عن تصوير الانتاجات السينمائية العالمية في المغرب بدلاً من مصر.

وقال في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس، أن المليارات ترمى في المغرب في انتاجات سينمائية مصر أَولى بها (لان إحنا السينما إحنا الأساس) حسب تعبيره.

واعتبر الكثير من المغاربة أن تصريح فهمي الذي حظي بتكريمات عدة في المغرب، احتوى على نبرة تنمّ عن (حسد)، بل ذهب بعضهم إلى حد كتابة آيات قرآنية وأدعية لرد الحسد.

وحاول آخرون شرح ظاهرة توجه الانتاجات السينمائية إلى المغرب، بتوفر استوديوهات طبيعية وإضاءة مميزة في المملكة المغربية، مثل مدينة ورززات في الجنوب ومناطق أخرى.

كما أن المملكة ركزت على توفير كل الإمكانيات والوسائل المادية والفنية لتشجيع المنتجين السينمائيين الأجانب، كالتخفيضات المالية وتكوين عنصر بشري مؤهل في الصناعات السينمائية. أما بعض المدونين فاعتبروا أن ما قاله النجم المصري لا يحمل أي إساءة للمغرب.