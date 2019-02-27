شاهد.. حلا شيحة بالحجاب ورمضان بلوك أحمد زكي في كواليس "زلزال"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، وظهرت حلا شيحة بطلة المسلسل بلوك بالحجاب بينما ظهر رمضان بـ"لوك" النجم الكبير أحمد زكي فى فيلمه "كابوريا". أحمد زكي فى فيلمه "كابوريا". Advertisements وتلعب حلا شيحة في المسلسل دور حبيبة الفنان محمد رمضان، وهي فتاة من منطقة شعبية حيث ارتدت جلابية ومنديل يغطى رأسها. يذكر أن مسلسل "زلزال" ،من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى ونسرين أمين، وهنادى مهنى، وعدد آخر من الفنانين.

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