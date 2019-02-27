بالفسفوري .. نجوي كرم تخطف الانظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت "كرم" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان قصير . في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان قصير . وتشارك نجوى كرم في الموسم السادس من برنامج "Arabs Got Talent" والذي يعرض على MBC مصر حاليًا.

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