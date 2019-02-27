بالفيديو.. وليد الشامي يطرح أحدث أغانيه "عزمت"

طرح النجم وليد الشامي أحدث أغانيه بعنوان "عزمت"، و ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب"، و هي من كلماتتركي المشيقح، و ألحان الأنين، و توزيعخالد عز.

يذكر أن المطرب العراقي وليد الشامي طرح مؤخراٌ أغنية " من لي غيرك"، بموقع "يوتيوب"، و هي من كلمات حروف، و ألحان محب.