بالفيديو.. وليد الشامي يطرح أحدث أغانيه "عزمت"

طرح النجم وليد الشامي أحدث أغانيه بعنوان "عزمت"، و ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، و هي من كلماتتركي المشيقح، و ألحان الأنين، و توزيع
يذكر أن المطرب العراقي وليد الشامي طرح مؤخراٌ أغنية " من لي غيرك"، بموقع "يوتيوب"، و هي من كلمات حروف، و ألحان محب.
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