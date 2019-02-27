نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، صورة للنجم محمد حماقي قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة في قدمه وعلقت قائلة:" سلامتك ألف سلامة يا غالي ربنا يحفظك يارب لبيتك وأصحابك وجمهورك اللي بيحبوك حماقي ادعولويقوم بالسلامة".
وكانت الصفحة الرسمية للنجم محمد حماقي نشرت صورة له قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة بالقدم اليسرى وكتب المسؤول عن إدارة الصفحة :" دعواتكم بالشفاء للفنان محمد حماقي، وإنه يقوم
وكان حماقي قد تعرض لإصابة بالغة في قدمه اليسرى يوم الاثنين أثناء مشاركته في مباراة لكرة قدم مع أصدقائه.
وتم نقله وقتها إلى المستشفى لعمل إسعافات سريعة وأشعة وتبين أن هناك كسرا مضاعفا في القدم اليسرى يتطلب تدخلا جراحيا وتم عمل جبيرة مؤقته حتى لا تتفاقم الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. منة فضالي تتمنئ الشفاء العاجل لحماقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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