كلاكيت تاني مرة .. أصالة تحيي حفلا غنائيا فى السعودية

تحيي المطربة السورية أصالة نصري، يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، للمرة الثانية حفلا غنائيا فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الغنائيةالتى تقام هناك.
ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة منها: "الحقيقة، خانات الذكريات، سؤال
وأحيت أصالة حفلا غنائيا في مهرجان أرض العجائب على مسرح ملعب الأميرة نورة خلال الأيام الماضية.
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