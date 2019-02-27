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كلاكيت تاني مرة .. أصالة تحيي حفلا غنائيا فى السعودية

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تحيي المطربة السورية أصالة نصري،  يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، للمرة الثانية حفلا غنائيا فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية ، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الغنائية

التى تقام هناك.

 

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة منها: "الحقيقة، خانات الذكريات، سؤال

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بسيط، بعدك عني، شاغل بالى، بناء على رغباتك، أنا بتخان، يا مجنون، هيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير".


وأحيت أصالة حفلا غنائيا في مهرجان أرض العجائب على مسرح ملعب الأميرة نورة خلال الأيام الماضية.

 

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