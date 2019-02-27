بالصور.. شرم الشيخ تتزين لاستقبال "مهرجان السينما الآسيوية"

بدأت مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات "مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية"، حيث انتشرت إعلانات المهرجان في كل أرجاء المدينة بدعم من مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة، كما وصل مؤخرا فريق قناة mbc التي تشرف على إقامة حفل الافتتاح للوقوف على كافة التفاصيل.
وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قدّم كل التسهيلات الممكنة لخروج المهرجان في أبهى صورة، وتقديم دورة متميزة وناجحة.
وأضاف أنه لولا تحركات اللواء خالد فودة ما استطاع فريق المهرجان أن يُحدث
يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية تترأسه شرفيا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019، وتقام فعالياته في قصر ثقافة شرم الشيخ، وبورتو شرم، وفنادق بيراميزا وحياة ريجنسي وكونكورد وسونستا.
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