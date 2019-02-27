بالصور.. نجوم الوطن العربي يعلقون على حادث محطة مصر

حرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على تقديم التعازي لأسر ضحايا الحادث الذي وقع في محطة مصر صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد "الوفد" لكم في السطور التالية عدد من تعليقات النجوم على الحادث:

أعرب الفنان محمد هنيدي عن حزنه لوقوع الحادث، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: " البقاء لله في كل أهلنا وربنا يرحمهم ويرحمنا جميعًا # محطه مصر".

وعلقت الفنانة ياسمين صبري على الحادث بتغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وكتبت:" لا حول ولا قوة إلا بالله ده كأنه فيلم محطة قطارات مصر".

وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على

حادث القطار، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث محطة مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته".

وأعرب المطرب الإماراتي حسين الجسمي عن حزنه وكتب عبر صفحته الشخصية: بموقع "تويتر"، مقدما التعازي لأسر الضحايا، قائلًا: " خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر ويارب الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بتغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وكتبت:" الله يرحم أموات حادث قطار محطة رمسيس وينجّي كل المصابين، ويصبّر أهاليهم الناس دول مالهمش ذنب

غير إنهم كانوا بيمارسوا حياتهم اليومية الطبيعية، لإمتى الإهمال "والاستهتار بحياة الناس!!

ونعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ضحايا الحادث بتغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وكتبت:" خالص التعازي للشعب المصري وعائلات ضحايا حادث قطار محطة رمسيس قلوبنا معكن، الله يصبركن .. تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".

يذكر أن أعلن التليفزيون المصري، أن نحو 20 قتيلا سقطوا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

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وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.