بتهمة السب والقذف .. تأييد حبس محمد رمضان

أصدرت محكمة جنح قسم الدقي، اليوم الأربعاء، حكمًا بتأييد حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 10001 جنيه وتعويض مدني مؤقت 10001 جنيه، وذلك في الجنحة رقم ١٠٨٦٦ لسنة ٢٠١٨ المتهم فيهابالسب والتشهير بـ"محمد عبدالمتعال" مدير عام قنوات MBC مصر.
وقال أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن محمد عبدالمتعال، في بيان صحفي، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو
وطالب عبدالعزيز بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح، اليوم، حيث يتم الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف.
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