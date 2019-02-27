في ذكري وفاته الـ 4.. تعرف علي أهم محطات في حياة غسان مطر

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الفنان غسان مطر، حيث ولد يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر من عام 1938، يافا لكنه تربي و هو صغير في مخيم البداوي شمال لبنان، لأسرة فلسطينية الأصل، و لم تمنع تربيته خارج الأراضي المقدسة من كونه عضوا بالهيئة الإدارية في اتحاد الكتاب الصحافيين الفلسطينيين بالقاهرة، و هو أيضا الأمين العام لاتحاد الفنانين الفلسطينيين، و لم يعش حياة حيث أنه تم اغتيال عائلته على يد جيش الرئيس السورى حافظ الأسد فى الثمانينيات بعد الاجتياح الإسرائيلى للبنان، و فقد من خلالها والدته و زوجته و ابنه جيفارا، و نجت ابنتان له من محاولة الاغتيال ليلة "حرب المخيمات" التي بدأت في لبنان عام 1985.

لم تمنع الظروف القاسية للنجم المناضل غسان مطر، عن تحقيق حلمه في التمثيل و دخوله عالم الفن، حيث برزت شخصيته القوية و غلظة صوته في أن تجعله رمزا من رموز السينما المصرية، كما امتاز بأدوار الشر، و كان أول أعماله الفنية مسلسل "ابن عمار"،

ثم برز من خلال مشاركته في فيلم "نساء بلا غد"، و من ثم انطلقت بارعة النجم الراحل غسان مطر و من أهم أعماله: "كلنا فدائيون"، "المتعة والعذاب"، "الشيطان امرأة"، "نساء الليل"، "الشياطين فى أجازة"، "اللصوص"، "واقدساه"، "شاهد إثبات"، "بنت مشاغبة جداً"، "الفرسان"، "حائط البطولات"، "دو ري مي فاصوليا"، "55 اسعاف"، "كلم ماما"، "عوكل"، "عيال حبيبة"، "أحلام لا تنام"، "لخمة راس"، "العيال هربت"، "قصة الحي الشعبي"، "الفنار"، "شبه منحرف"، "دموع القمر"، "شعبان الفارس"، "أمير البحار"، "الأدهم"، "علقة موت"، "أبو ضحكة جنان"، "الزناتي مجاهد"، "الزوجة الرابعة"، "عش البلبل"، "مسلسليكو"، "4 كوتشينة"، "الجيل الرابع 4G"، "ولاد السيدة"، والذي يعد أخر أعماله.

دخل النجم القدير غسان مطر يوم الأحد الموافق15 فبراير من عام 2015، حيث نُقل إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين، بعد إصابته بوعكة صحية نتيجة المرض اللعين سرطان

المعدة، و تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل غرفة ، و ذلك بعد ما انتشار السرطان اللعين في جميع أجهزة الجسم، كما كانت نقابة المهن التمثيلية تتابع الحالة الصحية الخاصة بالفنان الراحل غسان مطر، من خلال زوجته، بعد احتجازه، كما زاره عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

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و في يوم 20 فبراير تم إعلان وفاة النجم غسان مطر داخل المستشفى أنه سوف يستمر وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى الساعة العاشرة صباحًا، إلا أن غضب جميع جمهوره و رفضت النقابة هذا القرار فتم وضعه عليها حتي وفاته إكلينيكيًا يوم 26 فبراير.

و في يوم الجمعة الموافق 27 فبراير من عام 2015 رحل عنا النجم المناضل غسان مطر عن عمر يناهز الـ 77 عاماٌ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين، و تم تشييع جثمان غسان مطر بعد صلاة ظهر يوم 28 فبراير، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بالجيزة، و تم دفن الفنان غسان مطر في مدافن منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة الغفير بالدراسة.

و أقيم عزاء الفنان الراحل غسان مطر، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من أهالي و أقارب الفقيد على رأسهم سما مطر، زوجة الراحل، كما حضر عدد ضخم من فناين و فنانات الذين أنهروا في العزاء.