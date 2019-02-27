فرقة تواشيح سورية تبدأ أولى حفلاتها لشهر مارس بالربع الثقافي

يبدأ مركز الربع الثقافي، أولي أمسيات شهر مارس المقبل، باستضافة فرقة "تواشيح سورية"، لإحياء حفل إنشاد صوفي متميز ، وذلك فى تمام السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال

الحفل باقة متنوعة من أجمل الابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية منها "مولاي كتبت رحمة الناس عليك، أنا في مدح محمد، مدد يا مدد،يا سيدة يا منجدة، يا نور المدينة، يا حبيبى يا نبى، يا قلبى ليه".جدير بالذكر أن فرقة "تواشيح سورية"، تعد من أشهر الفرق التى تقدم فن الإنشاد الدينى والابتهالات ومديح الرسول، تحت إشراف المنشد عدنان الساسة رئيس الفرقة.