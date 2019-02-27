كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى منصور يكشف تفاصيل دوره أمام محمد رمضان في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الشاب مصطفي منصور، إنه بدأ السبت الماضي تصوير دوره في مسلسل "زلزال" والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2019.

وكشف "منصور" في تصريحات اليوم إنه يجسد في العمل شخصية "سلام" الصديق المقرب لمحمد رمضان، بينما يتقابلا سويا في الجامعة، فيما تبدأ مشاهده من الحلقة الرابعة والتي تدور بينهما في إطار من الكوميديا.

Advertisements

وأوضح منصور، أنه سعيد بوجوده في العمل الذي تقوم بإنتاجه شركة "سينرجي"، مشيرا إلي أن دوره محوري ورئيسي في العمل، ومؤكدا أن ذلك يعد التعاون الثاني بينه وبين رمضان بعدما شارك معه من قبل ببطولة مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" التابعة لمسرح الدولة وحققت نجاحا كبيرا.

واختتم منصور، حديثه مؤكدا أن ترشيحه في العمل جاء عن طريق المخرج إبراهيم فخر والفنان محمد رمضان، مشيرا إلي أن الفنان حسام داغر الذي يشارك في العمل، كان له دورا كبيرا في الترشيح.

يذكر أن العمل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة حلا شيحة وهو من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر.