ماذا فعلت والدة رامي مالك بعد فوز نجلها بالأوسكار؟ تصرفت كأم مصرية

قال عصام فوزي مخالي مالك، ابن عم الفنان العالمي رامي مالك، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر»، إن فوز رامي مالك بجائزة الأوسكار شرف للعائلة ومصر بأكملها.

وأضاف «عصام» لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه اتصل هاتفيًا بوالدة «رامي مالك»، وقدم لها التهاني على فوز رامي بجائزة الأوسكار، مؤكدًا أنها أبلغته أنها تخشى على «رامي» كثيرًا من الحسد.

وقال إن والد «رامي مالك» كان يتمنى أن يصبح محاميًا، وأنه كان يعمل مرشدًا سياحيًا حينما هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها قالت شوشو فوزي مخالي مالك، ابنة عم رامي مالك، إن العائلة في محافظة المنيا، تلقت الكثير من التهاني والمباركات بعد فوز «رامي مالك» بالأوسكار.