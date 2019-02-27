ما حقيقة طلاق أوزجان دنيز وزوجته فايزة أكتان؟

قبل أيام قليلة على احتفال الممثل اوزجان دنيز وزوجته فايزة أكتان بعيد زواجهما الأوّل في 8 مارس، سرت أخبار أنّ الثنائي يتّجه إلى الطلاق.

وكان اوزجان قد تزوّج فايزة العام الماضي، حين كانت حاملاً بشهرها السابع بابنهما كوزاي، الذي ولد بعد زواج والديه بشهرين، وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أنّ مقرّبين من الممثل قالوا إنّه سيطلق سراح زوجته، في إشارة إلى فارق السن بينهما، الذي يصل إلى 21 عاماً، إذ أنّ أوزجان يبلغ من العمر 48 عاماً بينما لا يتجاوز عمر فايزة الـ27 عاماً.

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وكان الثنائي قد تزوّجا من دون حفل، بسبب حمل العروس، بعد أن تأجّل الحفل مرات عدة، وقد تردد أنهما انفصلا بسبب صورة لأوزجان مع حبيبته السابقة وحديث الصحافة التركية عن قيامه بخيانتها، إلا أن الثنائي كذّبا كل الأخبار يومها ونشرا صوراً من عقد قرانهما في بلدية اسطنبول، حيث ظهرت فايزة وقد بدت عليها علامات الحمل.

ونجح اوزجان في إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، ولم يردّ بعد على خبر طلاقه، وهل هو مجرد شائعة، أم أنّ الحقيقة المرّة وقعت بعد الزوجين بعد 11 شهر زواج؟