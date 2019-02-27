- 1/2
- 2/2
قبل أيام قليلة على احتفال الممثل اوزجان دنيز وزوجته فايزة أكتان بعيد زواجهما الأوّل في 8 مارس، سرت أخبار أنّ الثنائي يتّجه إلى الطلاق.
وكان اوزجان قد تزوّج فايزة العام الماضي، حين كانت حاملاً بشهرها السابع بابنهما كوزاي، الذي ولد بعد زواج والديه بشهرين، وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أنّ مقرّبين من الممثل قالوا إنّه سيطلق سراح زوجته، في إشارة إلى فارق السن بينهما، الذي يصل إلى 21 عاماً، إذ أنّ أوزجان يبلغ من العمر 48 عاماً بينما لا يتجاوز عمر فايزة الـ27 عاماً.
وكان الثنائي قد تزوّجا من دون حفل، بسبب حمل العروس، بعد أن تأجّل الحفل مرات عدة، وقد تردد أنهما انفصلا بسبب صورة لأوزجان مع حبيبته السابقة وحديث الصحافة التركية عن قيامه بخيانتها، إلا أن الثنائي كذّبا كل الأخبار يومها ونشرا صوراً من عقد قرانهما في بلدية اسطنبول، حيث ظهرت فايزة وقد بدت عليها علامات الحمل.
ونجح اوزجان في إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام، ولم يردّ بعد على خبر طلاقه، وهل هو مجرد شائعة، أم أنّ الحقيقة المرّة وقعت بعد الزوجين بعد 11 شهر زواج؟
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة طلاق أوزجان دنيز وزوجته فايزة أكتان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.