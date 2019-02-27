أول صورة رسمية لأنغام مع زوجها أحمد إبراهيم

حرص مهندس الصوت أمير محروس على نشر صورة له مع الفنانة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه لها الشكر على زيارتهما له بالأستديو الخاص به.

علق محروس على صورته مع أنغام وأحمد إبراهيم: «أحلى وقت وتجمع فني راقٍ وإنساني حقيقي مع «صوت مصر» الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع والمنتج الفني أحمد إبراهيم، وألف مبروك على الزواج»، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية بعض الأخبار عن زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وأكدت أنغام الخبر خلال تواجدها بفعاليات حفل فبراير بالكويت بقولها «الله يبارك فيكوا».

وقررت زوجة أحمد إبراهيم الأولى ياسمين عيسى رفع دعوة طلاق ضده لأنها تفاجأت مثلها مثل الجمهور بخبر الزواج، على الرغم من ملاحظتها اهتمامه بأنغام.

جدير بالذكر أن الفنانة أنغام طرحت خلال الساعات الماضية ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا» الذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها أنغام مع زوجها الموزع أحمد أبراهيم بـ6 أغانٍ، الأمر الذي جعلها تتصدر تريند تويتر، حيث كانت طرحته عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوين المصغر تويتر.

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