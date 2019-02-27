الممثلة السورية سارة نخلة أمام المحكمة مجدداً بتهمة ضرب "حماتها"

لم تنتهِ قضّية الفنانة السورية سارة نخلة، المتّهمة بالتعدّي بالضّرب على والدة زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، إذ تنظر محكمة جنح مستأنف، اليوم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة المصرية، على استجابة لطلب تقدم به محامي الزوج، مستندًا على تقارير طبية رسمية أكدت حدوث الواقعة.

وكانت سارة قد حصلت على البراءة من تهمة الاعتداء على حماتها بحكم أول درجة، كما نجحت بالوقت نفسه في إدانة زوجها بحكم بالحبس عامين، بتهمة تبديد "إيصال أمانة" بقيمة 250 ألف جنيه، وتمت إدانته في اتهامه بالتعدّي بالضرب على زوجته من محكمة جنح الدقي، بالحبس 3 أشهر، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، إضافة إلى بدء معركة أخرى أمام محاكم الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، حفاظًا على حقوقها الشرعية.

وكانت والدة الفنان أحمد عبد الله محمود قد اتهمت طليقة نجلها الفنانة السورية سارة نخلة، بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبّيَيْن بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018، وأكد التقرير الأول الذي تم تحريره فى 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري على المجني عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على اختصاصي عظام لاستكمال التقرير، بينما أوضح التقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.

يُذكر أنّ أحمد عبدالله محمود تزوج من سارة نخلة في شهر يناير عام 2015، ووقع الطلاق بينهما بعد خلافات حادّة.

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