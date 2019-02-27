بالصور: بيرين سات في حال مزرية والسبب ذكرى مؤلمة

نشرت الفنانة بيرين سات صورة سيلفي لها عبر حسابها الخاص على "انستقرام" أثارت الكثير من الجدل.

فقد ظهرت بيرين بوجه خالٍ من مساحيق التجميل، وبدت شاحبة وقد ظهرت الهالات السوداء تحت عينيها، وبدا أنفها متورماً، كما أنّها بدت عارية بكتفيها المكشوفتين.

بيرين سات في احدث صورة لها

وقد جاءت الصورة في إطار ذكرى وفاة حبيب بيرين السابق، إذ كتبت عنه في ذكراه رثاءً، وتذكّرت أيامها معه، وكيف أنّه رحل وهو لا يزال في ريعان شبابه.

وقد تأثر متابعيها بكلامها، وأشادوا برحابة صدر زوجها المغنّي كينان دوغلو، وتقبّله لذكريات زوجته، وتأثرها بوفاة حبيبها بعد سنوات على وقوع الحادث.

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كما أشاد متابعو بيرين بصورتها، واعتبروها قمّة الجرأة أن تنشر صوراً كهذه، وهي تبدو في حالٍ مزرية.

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