كيف احتفلت ريهانا بعيد ميلادها مع حبيبها حسن جميل؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية ريهانا بعيد ميلادها الـ 31 يوم 21 شباط بدلاً من الاحتفال به الأربعاء 20 شباط، وذلك أثناء حضورها مباراة كرة سلّة لفريقها المفضّل. وفي التفاصيل، فقد حضرت ريهانا إلى ملعب كرة السلة لتشجيع الـ Los Angeles Lakers مع حبيبها السعودي حسن جميل. واللافت أن ريهانا حصلت في ذلك اليوم على قميص فريقها المفضل كُتب عليه لقبها “Badgalriri”.

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