كندة علّوش في صورة “مخيفة” مع ابنتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الممثلة السورية كندة علّوش صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعتها بابنتها حياة من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

وقد حرصت كندة على عدم إظهار وجه ابنتها حياة، وعلّقت على الصورة بالقول “عينان حزينتان وقلب سعيد، أعلم أنّها صورة مُخيفة، ولكنها أعجبتني”.

نُشير إلى أن كندة ظهرت في هذه الصورة متعبة كثيراً للإشارة إلى الإرهاق نتيجة إنجاب طفلتها والاهتمام بها.