متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الممثلة السورية كندة علّوش صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعتها بابنتها حياة من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.
وقد حرصت كندة على عدم إظهار وجه ابنتها حياة، وعلّقت على الصورة بالقول “عينان حزينتان وقلب سعيد، أعلم أنّها صورة مُخيفة، ولكنها أعجبتني”.
نُشير إلى أن كندة ظهرت في هذه الصورة متعبة كثيراً للإشارة إلى الإرهاق نتيجة إنجاب طفلتها والاهتمام بها.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علّوش في صورة “مخيفة” مع ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.