جينيفر لورنس تستعرض خاتم خطوبتها الضخم – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: استعرضت الممثلة الأميركية الشهيرة جينيفر لورنس خاتم خطوبتها الكبير خلال عرض أزياء كريستيان ديور ضمن أسبوع الموضة الثاني في باريس يوم الثلاثاء.
وقد أبهرت بطلة سلسلة أفلام “The Hunger Games” الحضور باعتمادها ثوب ديور رمادي اللون مع حزام أسود، لكن ما خطف الأنظار كلها كان خاتم الألماس المرصع بقطع الزمرد الذي أذهل الجميع.
هذه الضجّة كلها كانت بسبب ظهورها العلني للمرّة الأولى منذ أن أكدت الممثلة خطوبتها من تاجر الفنون كوك ماروني في أوائل شباط/ فبراير.
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