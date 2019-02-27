صورة جديدة لتيم حسن مع نجليه

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر النجم السوري تيم حسن صورة جديدة على حسابه على انستغرام ظهر فيها برفقة نجليه من زوجته السابقة ديما بياعة.
وقد لاقت هذه الصورة، التي ظهر فيها نجلا تيم حسن وهما يمارسان هواية الرسم، تفاعلاً كبيراً من متابعي النجم الوسيم، فانهالوا عليها بالتعليقات.
على صعيد آخر، يواصل تيم حسن تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.
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